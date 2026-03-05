Mimmo Lucano | Voterò No ma con tormento Contro di me giudici corrotti

Mimmo Lucano ha dichiarato che voterà No al referendum, anche se con grande tormento. Ha aggiunto di essere convinto che i giudici coinvolti nel suo procedimento siano corrotti, e ha chiesto di essere chiamato semplicemente Mimmo. La sua voce si è fatta sentire in un’intervista, dove ha spiegato di essere profondamente combattuto tra le sue convinzioni e la scelta che deve fare.

“Sono tormentato, lo ammetto”. Onorevole Lucano, cosa la tormenta? “Chiamami Mimmo, per favore, e dammi del tu”. Mimmo, cosa ti tormenta? “Votare No al referendum. Mi tormenta e mi turba”. Perché? “Sia chiaro: io lo farò. Voterò No contro questa destra.” Ma? “Ma per la mia vicenda personale, confesso che mi richiede uno sforzo enorme”. Il sindaco di Riace, oggi anche eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, rivela al Foglio il suo patimento. “Io sono stato vittima di un grande equivoco giudiziario – dice – ma al tempo stesso orchestrato consapevolmente. Sono stato vittima di magistrati che mi hanno imbrogliato. Che hanno giocato con me. Che si sono detti: ‘Quest’uomo va fermato’”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

