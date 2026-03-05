Mimmo Lucano ha dichiarato che voterà No al referendum, anche se con grande tormento. Ha aggiunto di essere convinto che i giudici coinvolti nel suo procedimento siano corrotti, e ha chiesto di essere chiamato semplicemente Mimmo. La sua voce si è fatta sentire in un’intervista, dove ha spiegato di essere profondamente combattuto tra le sue convinzioni e la scelta che deve fare.

“Sono tormentato, lo ammetto”. Onorevole Lucano, cosa la tormenta? “Chiamami Mimmo, per favore, e dammi del tu”. Mimmo, cosa ti tormenta? “Votare No al referendum. Mi tormenta e mi turba”. Perché? “Sia chiaro: io lo farò. Voterò No contro questa destra.” Ma? “Ma per la mia vicenda personale, confesso che mi richiede uno sforzo enorme”. Il sindaco di Riace, oggi anche eurodeputato di Alleanza Verdi e Sinistra, rivela al Foglio il suo patimento. “Io sono stato vittima di un grande equivoco giudiziario – dice – ma al tempo stesso orchestrato consapevolmente. Sono stato vittima di magistrati che mi hanno imbrogliato. Che hanno giocato con me. Che si sono detti: ‘Quest’uomo va fermato’”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mimmo Lucano: "Voterò No ma con tormento. Contro di me giudici corrotti"

Mimmo Lucano scrive a Mattarella dopo il "no" al gemellaggio con Gaza: "Non è una minaccia ma una sfida al silenzio"Negli scorsi giorni, il governo ha espresso parere negativo sull'iniziativa a causa del "legame esistente tra consigli locali e sindaci di Gaza e...

Riace gemellata con Gaza City, il no del governo. Mimmo Lucano: «Un atto violento»È scaturito un braccio di ferro tra il Comune di Riace e il governo Meloni per la decisione del sindaco Mimmo Lucano di gemellare il comune calabrese...

Aggiornamenti e notizie su Mimmo Lucano.

Mimmo Lucano dichiarato decaduto da sindaco di Riace per la legge Severino. Lui: Farò appello, resto in caricaIl Tribunale di Locri, in applicazione della legge Severino, ha dichiarato Mimmo Lucano decaduto da sindaco di Riace. La sentenza è stata depositata martedì dai giudici, che hanno accolto il ricorso ... ilfattoquotidiano.it

Mimmo Lucano, le motivazioni della Cassazione: non ammissibili le intercettazioniNon c’erano i presupposti perché la procura di Locri chiedesse alla Guardia di finanza di intercettare Mimmo Lucano. Inutilizzabili, quindi, le captazioni delle sue conversazioni eseguite dalla ... ilsole24ore.com