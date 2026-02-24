Morte Domenico i medici di Bolzano contro i colleghi napoletani | Gli errori sono loro

I medici di Bolzano accusano i colleghi di Napoli di aver commesso errori durante l’espianto del cuore di un bambino di quattro anni, che poi è stato donato a Domenico. Le criticità rilevate riguardano la gestione del prelievo e la cura delle procedure, secondo quanto riferiscono i professionisti altoatesini. La disputa riguarda principalmente le modalità operative adottate durante l’intervento e il rispetto delle norme di sicurezza. La questione resta aperta, mentre le parti continuano a discutere.

Le criticità sono state segnalate in una relazione inviata dal dipartimento di Prevenzione Sanitaria e Salute della Provincia Autonoma di Bolzano al Ministero della Salute Durante l'intervento di espianto del cuore donato da un bambino altoatesino di quattro anni e destinato al piccolo Domenico "sono emerse significative criticità operative a carico del team di prelievo di Napoli". È quanto emerge da una relazione inviata lo scorso 18 febbraio dal dipartimento di Prevenzione Sanitaria e Salute della Provincia Autonoma di Bolzano al Ministero della Salute.

