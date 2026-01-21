Torre Annunziata ricorda l’anniversario dello scoppio dei carri del 1946, che provocò 54 vittime e più di 400 feriti nel centro storico. Cuccurullo sottolinea come questa tragedia abbia lasciato una ferita ancora aperta nel cuore della città. L’evento rappresenta una pagina importante della memoria locale, evidenziando l’importanza di preservare e rispettare il patrimonio e la storia di Torre Annunziata.

Torre Annunziata ricorda l’esplosione del 1946: 54 morti e oltre 400 feriti nel centro storico. “ Lo squarcio nel centro antico è una ferita non ancora rimarginata”. Sono le parole del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, in occasione dell’80° anniversario dello scoppio dei carri, avvenuto nel 1946. Il 21 gennaio di quell’anno un incidente provocò l’esplosione dei carri munizioni stipati nel porto della città. Una deflagrazione che rase al suolo le abitazioni dei vicoli della Marina e del centro storico. 54 i morti e oltre 400 i feriti il bilancio di una tragedia che rappresenta ancora oggi una ferita per la città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata, 80° anniversario dello scoppio dei carri. Cuccurullo: “Ferita ancora aperta nel centro antico”

Cuccurullo presenta il nuovo sistema di welfare locale antimafia. “Torre Annunziata esempio virtuoso sul riuso dei beni confiscati”La giunta comunale di Torre Annunziata, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha approvato una modifica al regolamento sulla gestione dei beni confiscati.

Torre Annunziata, Cuccurullo presenta il nuovo sistema di welfare locale antimafiaTorre Annunziata si prepara a rafforzare il suo impegno contro la criminalità organizzata con un nuovo sistema di welfare locale antimafia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lo scoppio, le macerie, l’oblio: 80 anni di solitudine per Torre Annunziata; Filippo Ascione, morto lo sceneggiatore di Carlo Verdone, Fellini e De Sica. Vinse il David per Al lupo al lupo; Torre Annunziata – Lexikon 80, Gli Artisti Scalzi raccontano Giancarlo Siani; Torre Annunziata in lutto, è morto il padre di Stefano De Martino.

Lo scoppio, le macerie, l’oblio: 80 anni di solitudine per Torre AnnunziataDallo scoppio del ’46, il terremoto, poi la camorra. Infine, lo Stato che non ha rimosso le macerie, non ha ricostruito, ora arriva per demolire Sono molte le date che hanno marchiato a fuoco la memor ... laprovinciaonline.info

Torre Annunziata, 80 anni fa lo scoppio dei carri: 'Ferita ancora aperta'Lo squarcio nel centro antico è una ferita non ancora rimarginata. Sono le parole del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, in occasione dell’80° anniversario dello scoppio dei carri, ... lostrillone.tv

Una folla di amici, conoscenti e parenti si è stretta intorno alla famiglia De Martino a Torre Annunziata nel giorno dei funerali di Enrico, il padre di Stefano A rendere l’ultimo saluto anche Belén Rodríguez - facebook.com facebook

Stefano De Martino, i funerali del padre Enrico a Torre Annunziata x.com