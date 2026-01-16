Circumvesuviana ferma tra Torre Annunziata e Vico Equense | ci sono problemi tecnici

Da questa mattina, la tratta della Circumvesuviana tra Torre Annunziata e Vico Equense è temporaneamente sospesa a causa di problemi tecnici. Si registrano ritardi di circa 40 minuti per i servizi in corso. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di programmare gli spostamenti lungo questa tratta.

Ferma la Circumvesuviana Napoli-Sorrento sulla tratta da Torre Annunziata a Vico Equense. Stamattina ritardi di 40 minuti. Assoutenti Campania: "Pendolari stremati dai disservizi". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

