Circumvesuviana ferma tra Torre Annunziata e Vico Equense | ci sono problemi tecnici

Da questa mattina, la tratta della Circumvesuviana tra Torre Annunziata e Vico Equense è temporaneamente sospesa a causa di problemi tecnici. Si registrano ritardi di circa 40 minuti per i servizi in corso. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di programmare gli spostamenti lungo questa tratta.

Soliti disagi, interrotta tratta della Circumvesuviana - L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato che, a causa di un guasto tecnico, la circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra Torre Annunziata e Vico Equense. ilfattovesuviano.it

Circumvesuviana: problemi tecnici, interrotta la tratta Napoli-Sorrento - A segnalarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come «causa problemi tecnici, la ... ilmattino.it

La circumvesuviana si riconferma la linea peggiore d’Italia: a dirlo è il report Pendolaria 2025 di Legambiente. Il rapporto di Legambiente non mostra miglioramenti rispetto agli scorsi anni. In Campania ad oggi circolano 266 treni di cui il 75% ha più di 15 anni. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.