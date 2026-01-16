Circumvesuviana ferma tra Torre Annunziata e Vico Equense | ci sono problemi tecnici
Da questa mattina, la tratta della Circumvesuviana tra Torre Annunziata e Vico Equense è temporaneamente sospesa a causa di problemi tecnici. Si registrano ritardi di circa 40 minuti per i servizi in corso. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti prima di programmare gli spostamenti lungo questa tratta.
Ferma la Circumvesuviana Napoli-Sorrento sulla tratta da Torre Annunziata a Vico Equense. Stamattina ritardi di 40 minuti. Assoutenti Campania: "Pendolari stremati dai disservizi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Travolto da un treno della Circumvesuviana a Vico Equense: indagini in corso
Leggi anche: Lido in fiamme a Vico Equense: sequestrata l’area
Circumvesuviana, stop serali e pomeridiani per i test dei nuovi treni.
Circumvesuviana ferma tra Torre Annunziata e Vico Equense: ci sono problemi tecnici - Assoutenti Campania: “Pendolari stremati dai disservizi” Ferma la Circumvesuv ... fanpage.it
Soliti disagi, interrotta tratta della Circumvesuviana - L’Ente Autonomo Volturno (EAV) ha comunicato che, a causa di un guasto tecnico, la circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa tra Torre Annunziata e Vico Equense. ilfattovesuviano.it
Circumvesuviana: problemi tecnici, interrotta la tratta Napoli-Sorrento - A segnalarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota fa sapere come «causa problemi tecnici, la ... ilmattino.it
La circumvesuviana si riconferma la linea peggiore d’Italia: a dirlo è il report Pendolaria 2025 di Legambiente. Il rapporto di Legambiente non mostra miglioramenti rispetto agli scorsi anni. In Campania ad oggi circolano 266 treni di cui il 75% ha più di 15 anni. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.