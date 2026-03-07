Torna Pegli in bau con esibizioni e attività per tutti

Domenica 8 marzo 2026, largo Calasetta a Pegli si anima con la quindicesima edizione di Pegli in bau, evento dedicato agli amici a quattro zampe. Dalle 10 alle 18, il luogo ospita esposizioni, attività e iniziative rivolte a proprietari e cani, offrendo uno spazio dedicato all’incontro e all’intrattenimento. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e promuove l’interazione tra cittadini e animali.

Pegli in Bau nasce 15 anni fa con l'obiettivo di portare in piazza una conoscenza cinofila diversa. L'uomo da sempre usa il cane per essere agevolato nei lavori come nella pastorizia o nella guardia. Ormai queste esigenze non ci sono più, ma in nostri cani hanno comunque bisogno di fare attività per il loro benessere psico-fisico.