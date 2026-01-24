Bau bau di notte paese ‘n subbuglio | a San Leo si finisce davanti al giudice come racconta il Corriere di Arezzo

A San Leo, frazione di Anghiari, si è verificato un episodio insolito che ha attirato l’attenzione locale. Come riportato dal Corriere di Arezzo, in un contesto generalmente tranquillo, recenti eventi hanno portato alla presenza delle autorità e a un confronto giudiziario. Un episodio che ha sorpreso la comunità, normalmente immersa nella tranquillità e nel silenzio della campagna.

Come scrive il Corriere di Arezzo, a San Leo, frazioncina d'Anghiari dove di solito si sente più il grillo che la sirena, un po' di tempo fa è successo il finimondo. Tutto per colpa — si fa per dire — d'un po' di bau bau notturni che non facevano dormire mezzo paese. All'inizio erano brontolii sottovoce, poi finestre chiuse male, poi denunce, e alla fine. tribunale. Cinque persone della stessa famiglia, tutte imputate in concorso per disturbo della quiete pubblica. Secondo l'accusa non avrebbero fatto stare zitti i cani, che invece, a detta di qualcuno, dovevano imparare l'arte del silenzio notturno.

