Torna in Serie A per firmare con la Juve | c’è la ‘benedizione’ di Buffon
Una novità si registra nel calciomercato della Juventus, che sta lavorando per rinforzare la corsia destra. Un giocatore sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni e potrebbe unirsi alla squadra nel prossimo mercato estivo. Gigi Buffon ha espresso un parere positivo sull’operazione, che sembra procedere senza ostacoli. La società bianconera sta valutando questa possibilità per rafforzare il reparto difensivo.
Nuovo affare per la corsia destra: “Sta facendo molto bene” C’è la ‘benedizione’ di Gigi Buffon all’operazione che potrebbe mettere in piedi la Juve nel prossimo calciomercato estivo. A gennaio Holm è stata una toppa, peraltro lo svedese si è subito infortunato, motivo per cui i bianconeri torneranno alla carica per rinforzare la corsia destra. – Calciomercato.it Spalletti vuole rinforzi mirati per alzare davvero il livello della Juventus, dunque della competitività della squadra. Per la fascia destra sta prendendo quota il nome dell’ex Fiorentina Michael Kayodem in odore di convocazione per il playoff Mondiale: “Sta facendo molto bene”, ha detto il capo delegazione della Nazionale, nonché grande ex Gigi Buffon nell’intervista a ‘Il Messaggero’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Buffon: «La Juve di Spalletti è solo un po’ sfigata, con l’Inter partita magnifica. Di Gregorio? Può essere utile che…»Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.
Juve Como 0-2: ma è solo colpa dei giocatori? Fate firmare Spalletti, ma attenzione… | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione...
