Torna in Serie A per firmare con la Juve | c’è la ‘benedizione’ di Buffon

Una novità si registra nel calciomercato della Juventus, che sta lavorando per rinforzare la corsia destra. Un giocatore sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni e potrebbe unirsi alla squadra nel prossimo mercato estivo. Gigi Buffon ha espresso un parere positivo sull’operazione, che sembra procedere senza ostacoli. La società bianconera sta valutando questa possibilità per rafforzare il reparto difensivo.