Napoli Conte | Siamo stati squadra ci siamo goduti la serata contro una grande squadra quale il Milan

Dopo la vittoria che ha portato il Napoli in finale di Supercoppa 2025, Antonio Conte ha espresso soddisfazione e orgoglio. L’allenatore azzurro ha sottolineato l’importanza del gruppo e il piacere di aver affrontato una grande squadra come il Milan. La prestazione della squadra ha evidenziato determinazione e compattezza, elementi chiave per il successo conquistato sul campo.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-0 contro il Milan che vale la qualificazione alla finale di Supercoppa 2025. Queste le sue parole: "C'è poco da dire a questi ragazzi, anche perché ribadire sempre le stesse cose penso sia anche noioso. Quando giochi ogni tre giorni con pochi calciatori è inevitabile che le energie non siano sempre al massimo, è inevitabile che a volte tu possa accusare delle battute a vuoto."

