Caso Sportitalia Parlato chiarisce | Sentenza di primo grado nessuna richiesta di reintegro

Manuel Parlato conferma di aver ricevuto una sentenza di primo grado che non prevede nessuna richiesta di reintegro. L’ex giornalista rompe il silenzio e spiega che, dopo quasi un anno, non ci sono possibilità di tornare in televisione con la stessa posizione. Parlato chiarisce che si tratta di un’ingiustizia, ma accetta il verdetto del Tribunale di Milano.

"> Manuel Parlato rompe il silenzio e interviene pubblicamente sulla vicenda del suo licenziamento da Sportitalia, risalente a circa un anno fa e recentemente oggetto di una sentenza del Tribunale di Milano. In una nota diffusa sui social, il giornalista precisa alcuni passaggi che, a suo dire, sarebbero stati riportati in modo inesatto da parte dell’informazione. «Ho appreso l’esito della sentenza dai social network e da diversi siti d’informazione, prima ancora che dal mio legale», scrive Parlato, spiegando di aver letto ricostruzioni «inesatte e fuorvianti», in particolare sull’ipotesi di una sua presunta richiesta di reintegro a Sportitalia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il Tribunale ha deciso: Sportitalia ha ragione nel caso Parlato-Criscitiello.

