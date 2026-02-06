Empoli incinta morì in ospedale | assolte in appello tre dottoresse Sentenza ribaltata dopo la condanna di primo grado

Tre dottoresse sono state assolte in appello nel caso della morte di Barbara Squillace, avvenuta nel 2018 all’ospedale di Empoli. La donna, incinta alla quarta settimana, morì durante il ricovero. La sentenza ha ribaltato la condanna di primo grado e ora le medici sono state prosciolte da ogni accusa.

EMPOLI – La Corte d'Appello di Firenze ha assolto, ribaltando la sentenza in primo grado, tre dottoresse del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Empoli (Firenze) che erano state condannate a due anni e quattro mesi per omicidio colposo per la morte di Barbara Squillace. La donna morì all'età di 42 anni il 19 luglio 2018, mentre, incinta alla quarta settimana di gravidanza, era ricoverata in ospedale. Ieri, 5 febbraio 2026, la terza sezione penale della Corte d'Appello del tribunale fiorentino ha ribaltato il giudizio dichiarando che il reato non sussiste e assolvendo, di fatto, le tre imputate.

