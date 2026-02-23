Tivù Verità | Famiglia nel bosco il super esperto | Perizia compromessa

Il psichiatra Tonino Cantelmi ha dichiarato che i post pubblicati dalla psicologa incaricata della perizia sulla famiglia nel bosco compromettono la credibilità dell'intera valutazione, poiché i contenuti critici indicano un possibile pregiudizio. La scoperta di queste pubblicazioni sui social ha suscitato dubbi sulla neutralità del procedimento. La decisione di analizzare i profili online è arrivata dopo che si sono evidenziate incongruenze nelle osservazioni della professionista. La vicenda prosegue con ulteriori analisi e verifiche.

Lo psichiatra Tonino Cantelmi commenta la scoperta dei post pubblicati dalla psicologa incaricata della perizia sulla famiglia nel bosco: contenuti critici che, secondo lui, mettono in dubbio l'imparzialità dell'intero percorso peritale. Il punto, ribadisce, resta uno solo: fermare errori e rigidità, fare un passo indietro e restituire i bambini ai loro genitori, nel loro reale interesse.