Tirrenia il ritorno del mercato per le vie del centro

Domani a Tirrenia si terrà il mercato nel centro del paese, con una giornata dedicata allo shopping all’aperto e ai prodotti di qualità. Per ventiquattro ore, le vie del litorale pisano si trasformeranno in un luogo di incontro tra residenti, turisti e commercianti, che avranno l’opportunità di condividere un momento di aggregazione e commercio. La manifestazione coinvolge diverse attività commerciali locali.

Domani il mercato torna protagonista a Tirrenia con una giornata dedicata allo shopping all'aria aperta e ai prodotti di qualità e che, per ventiquattr'ore animerà il litorale pisano, trasformando le vie del centro in uno spazio di incontro tra residenti, turisti e operatori commerciali. L'iniziativa è organizzata da Fiva Confcommercio Pisa e proporrà ai visitatori un'ampia selezione di articoli, con tante proposte legate alla stagione primavera-estate. I banchi resteranno aperti dalla mattina fino a sera, permettendo a residenti e turisti di vivere una giornata all'insegna dello shopping all'aria aperta, tra curiosità, prodotti di qualità e sapori della tradizione.