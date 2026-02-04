Paura a Gioia del Colle le fiamme invadono le vie del centro | incendiate due auto e un portone di casa

Questa mattina a Gioia del Colle si sono vissuti momenti di panico. Due auto e un portone di casa sono stati dati alle fiamme nel centro del paese. Le fiamme hanno invaso le strade, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La paura tra i cittadini è palpabile dopo quanto accaduto.

Si sono vissuti momenti di paura questa mattina a Gioia del Colle: nel Comune in provincia di Bari, un'auto in marcia per le vie del centro cittadino ha preso fuoco. Il conducente ha subito abbandonato il veicolo per mettersi in salvo. L'uomo ha chiamato anche i soccorsi. L'intervento dei vigili.🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

Auto prende fuoco durante la marcia nel centro città: paura tra i residenti, le fiamme raggiungono un portone

Un’auto in movimento si è improvvisamente incendiata nel centro di Gioia del Colle, nel Barese.

