Paura a Gioia del Colle le fiamme invadono le vie del centro | incendiate due auto e un portone di casa

Questa mattina a Gioia del Colle si sono vissuti momenti di panico. Due auto e un portone di casa sono stati dati alle fiamme nel centro del paese. Le fiamme hanno invaso le strade, creando scompiglio tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire. La paura tra i cittadini è palpabile dopo quanto accaduto.

