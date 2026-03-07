Tipicità il Modello Inrca al centro del convegno sulla longevità attiva

Al convegno sulla longevità attiva si è discusso del “Modello Inrca”, un esempio di approccio innovativo nel settore sanitario. Sono stati presentati aspetti legati alla promozione di una vita più lunga e di qualità, con particolare attenzione alle strategie adottate nel modello. L’evento si è svolto ad Ancona e ha visto la partecipazione di esperti e operatori del settore.

ANCONA - La sanità del futuro passa dalla capacità di garantire non solo una vita più lunga, ma anche una vita migliore. È attorno a questa sfida che si è sviluppato l’incontro dedicato al “Modello Inrca”, svoltosi nel pomeriggio di oggi al Fermo Forum nell’ambito di Tipicità, la storica manifestazione dedicata alle eccellenze del territorio marchigiano. Il convegno, moderato dal direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi, si è aperto con i saluti istituzionali del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e dell’assessore alla Sanità, Paolo Calcinaro, e ha riunito direttori e responsabili scientifici delle principali unità operative dell’Inrca. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

