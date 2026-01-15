Codice Rosso e oltre | al Centro Culturale Candiani un convegno sulla violenza di genere

Da veneziatoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Culturale Candiani ospita il convegno “Codice Rosso e oltre”, un’occasione di confronto e approfondimento sulla violenza di genere. L’evento vuole offrire uno spazio di riflessione su strumenti normativi, strategie di tutela e iniziative di supporto, promuovendo un impegno condiviso per contrastare questa problematica in modo efficace e continuo.

La lotta alla violenza di genere non si ferma e richiede un impegno costante che unisca cultura, tutela legale e supporto concreto. Con questo spirito nasce il convegno “Codice Rosso e oltre. Un percorso tra cultura e tutela”, che si terrà venerdì 16 gennaio 2026, a partire dalle ore 10.30. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Violenza di genere, in un anno 152 interventi dei carabinieri per il "Codice rosso"

Leggi anche: Violenza di genere e “codice rosso”, in Tribunale una task force per snellire i processi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Codice Rosso e oltre”: Venerdì 16 gennaio al Centro Candiani di Mestre un convegno sulla violenza di genere; Fiume Aterno oltre la soglia di allarme: codice rosso lungo l’asta fluviale; Minori e web, allarme-rosso. Tutti i rischi della rete; Articolo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.