Appignano | Corte d’Appello ribalta condanna Buldorini per diffamazione post Facebook al centro della vicenda Inrca

La Corte d’Appello di Ancona ha deciso di assolvere Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia di Macerata, dopo averlo condannato in primo grado per un post su Facebook che aveva criticato l’ex assessore comunale Danilo Monticelli. La decisione arriva a seguito di un ricorso presentato dall’avvocato di Buldorini, che ha dimostrato come le parole usate non costituiscano diffamazione. Il caso, che ha attirato l’attenzione di molti cittadini, ruota attorno a una discussione su un progetto comunale contestato nel paese di Appignano.

Svolta nella vicenda Inrca: l'Appello assolve Buldorini, una vittoria per la denuncia civica. Appignano (Macerata) – La Corte d'Appello di Ancona ha ribaltato la condanna di Luca Buldorini, vicepresidente della Provincia, dall'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex assessore comunale Danilo Monticelli. Il caso, nato da un post su Facebook nel dicembre 2021, si era concluso in primo grado con una multa di 500 euro e al risarcimento di mille euro. La sentenza di ieri segna un punto di svolta in una vicenda che ha acceso un dibattito sulla libertà di espressione e il diritto di critica verso l'amministrazione pubblica.