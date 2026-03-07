Durante un podcast, il comico Tom Davis ha rivelato che il famoso attore Timothée Chalamet ha una abitudine particolare legata ai pasti. Il chef privato dell’attore ha condiviso alcuni dettagli sulle preferenze e sui capricci alimentari della star, senza entrare in ulteriori spiegazioni o motivazioni. La conversazione si è concentrata sulle stranezze alimentari di Chalamet, lasciando intendere alcune delle sue preferenze più singolari.

Pare infatti, secondo il suo racconto, che un giorno abbia incrociato il cuoco privato di Chalamet e gli abbia raccontato la sua routine alimentare. O quasi, visto che quotidianamente si fa preparare tre diverse colazioni, per mangiarne sistematicamente solo una, a sorpresa. Forse il motivo è la cucina British, per la quale l'attore va pazzo: troppe prelibatezze tra cui scegliere, e così nel dubbio si fa preparare piatti in abbondanza. A Londra, del resto, Timothée è di casa, dopo che per le riprese della Fabbrica di Cioccolato ha dovuto fermarsi cinque mesi nella capitale del Regno Unito. Così a suo agio nel Paese, che al The Graham Norton Show ha raccontato di sentirsi quasi inglese d’adozione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Timothée Chalamet, lo chef privato svela la sua abitudine più strana

