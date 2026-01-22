Nel secondo turno degli Australian Open, Novak Djokovic ha sconfitto facilmente Francesco Maestrelli, confermando il suo stato di forma. Tuttavia, al di là del risultato, il campione serbo ha condiviso un dettaglio insolito riguardo a una sua abitudine quotidiana a Melbourne, lasciando spazio a curiosità e riflessioni sul suo modo di affrontare le competizioni e la vita in trasferta.

Nel secondo turno degli Australian Open, il campionissimo serbo Novak Djokovic ha battuto nettamente (6-3, 6-3, 6-2) la sorpresa italiana che aveva vinto la sua gara d'esordio due giorni fa, ovvero Francesco Maestrelli, ma stavolta il risultato del campo passa in secondo piano rispetto a una rivelazione che Nole ha fatto ai cronisti dopo la gara. Cosa fa Djokovic a Melbourne. Il 38enne serbo, infatti, da molti anni ormai ha un "amico" molto speciale in Australia che abbraccia spesso e volentieri: un albero di fico che va ad abbracciare molto spesso nel corso del suo soggiorno australiano. Nella consueta intervista, infatti, ha spiegato di avere un'insolita tradizione pre-torneo che coinvolge quello che ha definito il suo " più vecchio amico di Melbourne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lo abbraccio ogni giorno": la strana abitudine di Djokovic a Melbourne

Djokovic, il rito all’Australian Open: “Ogni giorno abbraccio un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura”Novak Djokovic, protagonista dell'Australian Open 2026, ha condiviso un particolare rito portafortuna che ripete quotidianamente a Melbourne.

L'ultima di Djokovic: "Abbraccio ogni giorno un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi cura"Novak Djokovic ha raccontato di trovare conforto in un particolare fico brasiliano nei giardini di Melbourne, considerandolo un suo amico e fonte di benessere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Hugging Day, fra calore umano e robot il potere terapeutico dell'abbraccio; Giornata mondiale dell’abbraccio: perché abbracciarsi fa bene; La Giornata degli Abbracci e il potere dei piccoli gesti - In Terris; Dove vedere Mantova-Venezia in tv e in streaming.

Lo abbraccio ogni giorno: la strana abitudine di Djokovic a MelbourneIl più vecchio e caro amico che Djokovic ha in Australia non è un essere umano: ecco l'incontro annuale del serbo e il racconto sul suo rapporto così speciale ... ilgiornale.it

Djokovic rivela: «Abbraccio ogni giorno un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi dà energia»Djokovic travolge Maestrelli all'Australian Open, lo applaude e poi rivela il retroscena su suo rapporto con l'albero di Melbourne: «È il mio più vecchi amico qui» ... corriere.it

I bambini vengono a incoraggiarci ogni ora a non mollare. Un abbraccio a tutti. Fra Luca x.com

#AmiciDellaPediatria “Le Casette sono un abbraccio ” Nella Giornata Mondiale degli Abbracci vogliamo stringere, anche solo simbolicamente, ognuna delle persone che rendono possibile questo progetto. Perché dietro ogni porta aperta delle Casette, die - facebook.com facebook