Timothée Chalamet sta iniziando a somigliare sempre di più allo chef Guy Fieri, almeno per quanto riguarda i capelli. Recentemente, il suo look è diventato più movimentato: i capelli sono arruffati, morbidi, con quell’aria da studente di recitazione parigino che sembra non preoccuparsi troppo di apparire perfetto. I cambiamenti sono evidenti e non passano inosservati tra chi lo segue.

I capelli di Timothée Chalamet hanno avuto ultimamente una vita movimentata. Al naturale sono leggermente arruffati, morbidi, con quell’aria da studente di recitazione parigino che sembra non impegnarsi troppo per essere affascinante. Poi è arrivato il biondo, sfoggiato durante la promozione di A Complete Unknown. Successivamente, la riga laterale sottile e impeccabile per Marty Supreme. E infine il taglio a zero per il nuovo capitolo di Dune. Ora che le riprese sono terminate, Timothée Chalamet si trova nella fase intermedia: quella terra di nessuno in cui i capelli crescono senza un vero piano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet inizia sempre più a somigliare allo chef Guy Fieri

