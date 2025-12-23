Nocciola di Giffoni Bilotti M5S | E' identità lavoro e futuro dei territori

La nocciola di Giffoni Igp rappresenta molto più di una semplice produzione agricola. È un elemento chiave per l’economia locale, contribuendo a creare occupazione, tutelare il paesaggio e preservare il territorio. Per Bilotti del Movimento 5 Stelle, questa coltura incarna identità, lavoro e prospettive di sviluppo per i territori coinvolti, sottolineando il suo ruolo come presidio ambientale e pilastro economico.

"La nocciola, in generale, e quella di Giffoni Igp, in particolare, non è soltanto una materia prima, è reddito agricolo, paesaggio, occupazione, presidio ambientale ed è un pilastro dell'economia". A evidenziarlo è stata la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, in occasione della.

