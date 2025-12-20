Il ritorno in Europa di Thiago Silva è realtà, ma non passa dall’Italia. Dopo giorni di voci e suggestioni, soprattutto legate a un possibile ritorno romantico al Milan, il difensore brasiliano ha scelto una strada diversa, tornando in Portogallo e firmando con il Porto. A confermare l’operazione è stato Fabrizio Romano: il classe 1984 ha trovato l’accordo con il club lusitano per un contratto valido fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027. Un innesto di grande esperienza, fortemente voluto sia dalla dirigenza sia dall’allenatore. Il Porto di Farioli e la scelta di esperienza. Thiago Silva sarà infatti a disposizione di Francesco Farioli, tecnico italiano che sta guidando il Porto in una stagione fin qui estremamente solida. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Thiago Silva torna in Europa: niente Serie A, firma con il Porto di Farioli

