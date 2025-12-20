Thiago Silva torna in Europa | niente Serie A firma con il Porto di Farioli
Il ritorno in Europa di Thiago Silva è realtà, ma non passa dall’Italia. Dopo giorni di voci e suggestioni, soprattutto legate a un possibile ritorno romantico al Milan, il difensore brasiliano ha scelto una strada diversa, tornando in Portogallo e firmando con il Porto. A confermare l’operazione è stato Fabrizio Romano: il classe 1984 ha trovato l’accordo con il club lusitano per un contratto valido fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027. Un innesto di grande esperienza, fortemente voluto sia dalla dirigenza sia dall’allenatore. Il Porto di Farioli e la scelta di esperienza. Thiago Silva sarà infatti a disposizione di Francesco Farioli, tecnico italiano che sta guidando il Porto in una stagione fin qui estremamente solida. 🔗 Leggi su Milanzone.it
Leggi anche: Tutte le notizie del 20 dicembre: Milan, niente Thiago Silva. Bremer torna titolare
Leggi anche: Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense: per l’ex Milan un futuro in Europa
Calcio: Thiago Silva lascia il Fluminense, in vista ritorno in Europa; Thiago Silva tra Mondiale e futuro: ritrova Ancelotti e pensa al ritorno in Europa, il punto; Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società; Thiago Silva pronto a lasciare il Fluminense e il Brasile: possibile un suo ritorno al Milan già a gennaio?.
Thiago Silva torna in Europa ma non al Milan, accordo raggiunto e niente Italia: si tratta di un ritorno, dove giocherà e i dettagli del contratto - Niente Milan e Fiorentina per il difensore brasiliano, che torna in Portogallo: contratto fino al 2026 con opzione con i Dragoes dell'allenatore italiano Farioli. msn.com
Thiago Silva torna in Europa: niente Milan, ecco dove andrà - Il Porto ha pesantemente accelerato le operazioni, portandosi in una posizione di netto ... sportmediaset.mediaset.it
Here we go – Thiago Silva torna in Europa ma non al Milan: è fatta, c’è l’annuncio ufficiale - Negli ultimi giorni se ne è parlato tanto, si sono rincorse molte voci, ma alla fine è andato al Porto. msn.com
Sfumato Thiago Silva, ma ci sono altri due nomi caldi per la difesa di Max Allegri Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe nel mirino Niklas Süle e Axel Disasi Il primo, difensore del Borussia Dortmund, ha il contratto in scaden - facebook.com facebook
Ordine spiega cosa serve a questo Milan: "Un difensore, che non sarà Thiago Silva, e un difensore" x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.