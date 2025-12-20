Thiago Silva niente Milan! L’ex difensore rossonero torna in Europa ma vola in Portogallo | ufficiale la firma con il Porto di Farioli

20 dic 2025

Thiago Silva, niente Milan! Il difensore brasiliano, accostato a lungo ai rossoneri, torna in Europa e firma con il Porto dell’italiano Farioli Il calcio europeo riabbraccia uno dei suoi simboli. Thiago Silva è ufficialmente un nuovo giocatore del Porto, che lo accoglie da svincolato con effetto immediato. Per il centrale brasiliano si tratta di un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Thiago Silva, niente Milan! L’ex difensore rossonero torna in Europa, ma vola in Portogallo: ufficiale la firma con il Porto di Farioli

Thiago Silva rescinde il contratto con il Fluminense | per l’ex Milan un futuro in Europa.

