The Beauty | ecco il trailer della nuova serie di Disney+

Disney+ ha pubblicato il trailer ufficiale di The Beauty, la nuova serie originale in arrivo sulla piattaforma. Composta da 11 episodi, la serie verrà distribuita settimanalmente, con i primi tre episodi disponibili al debutto e un episodio nuovo ogni giovedì. La stagione si concluderà con un doppio episodio nelle ultime due settimane. Un’opportunità per scoprire una storia coinvolgente, disponibile esclusivamente su Disney+.

