È disponibile il trailer ufficiale di Wonder Man, la nuova serie Marvel su Disney+. La produzione, incentrata su Simon Williams interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, combina elementi di commedia e supereroismo, raccontando la storia di un attore hollywoodiano che acquisisce poteri straordinari. La serie rappresenta un nuovo capitolo dell’universo Marvel, offrendo uno sguardo innovativo su personaggi e storie inedite.

Marvel Studios ha rilasciato il trailer ufficiale di Wonder Man, la nuova serie comedy supereroistica con Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, attore hollywoodiano che ottiene veri superpoteri. La serie, composta da 8 episodi, debutterà su Disney+ il 27 gennaio 2026 alle 6PM PT (mezzanotte del 28 in Italia), portando un tocco meta e ironico all’MCU. Diretta da Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) e Stella Meghie, vede il ritorno di Ben Kingsley come Trevor Slattery, mentore di Simon in un mondo di fama, stunt e caos superumano. Wonder Man Il Trailer Ufficiale He was born to play this role, but the spotlight reveals everything. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Wonder Man | Trailer ufficiale dalla nuova serie Marvel su Disney+

Leggi anche: Wonder Man | Il folle trailer della nuova serie Marvel

Leggi anche: Rowan Atkinson a Natale su Netflix: Data e trailer ufficiale italiano della nuova serie Man Vs Baby

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Wonder Man, cosa sapere sulla serie tv Marvel: satira, metacinema e azione supereroistica; Cosa guardare su Disney+ a gennaio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals; Il 2026 sarà un grande anno per le serie tv di Disney+: già da gennaio grandi uscite; Wonder Woman in Superman 2, James Gunn risponde al rumor: la verità sul casting.

Wonder Man, ammirate il nuovo trailer ufficiale della serie Marvel attesa su Disney+ - Marvel Television ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale dell'attesissima serie Wonder Man in arrivo su Disney+ ... bestmovie.it