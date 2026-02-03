Robert Pattinson e Zendaya sono protagonisti di un nuovo trailer che lascia presagire tensioni tra i due. La coppia, protagonista del film “The Drama”, si mostra in difficoltà, mentre il film stesso uscirà negli Stati Uniti il 3 aprile. La scena lascia immaginare che qualcosa tra loro non funzioni, anche se ancora non si sa quanto sarà approfondita questa crisi nel film.

Le due star sono protagoniste del film, che debutterà nelle sale americane il 3 aprile, diretto dal regista Kristoffer Borgli. Il regista Kristoffer Borgli ha scelto Robert Pattinson e Zendaya per interpretare una coppia di fidanzati in crisi nel suo film The Drama, di cui A24 ha condiviso un nuovo trailer. Il progetto seguirà infatti due giovani che vengono messi alla prova prima di arrivare all'altare. Cosa racconterà il film con Pattinson e Zendaya Al centro della trama di The Drama ci saranno Emma (Zendaya) e Charlie (Robert Pattinson). I due giovani si stanno preparando alle nozze tra lezioni di danza e prove dei loro discorsi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Pattinson e Zendaya sono una coppia in crisi nel trailer di The Drama

