Springsteen | Liberami dal Nulla su Disney+ | quando esce il film con Jeremy Allen White

Gli anni Ottanta, un album leggendario e un cantautore iconico. Disney+ annuncia Springsteen: Liberami dal Nulla (in originale Springsteen: Deliver Me from Nowhere), il film scritto e diretto da Scott Cooper e tratto dal libro di Warren Zanes. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prodotto da 20th Century Studios, Springsteen: Liberami dal Nulla segue la realizzazione dell’album Nebraska di Bruce Springsteen. Inciso con un registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, l’album segnò un momento di svolta nella sua vita ed è considerato una delle sue opere più durature: un album acustico puro e tormentato, popolato da anime perse in cerca di una ragione per credere. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Springsteen – Liberami dal nulla: la storia vera dietro il biopic con Jeremy Allen White

Leggi anche: Jeremy Allen White canta davvero in Springsteen – Liberami dal nulla?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Springsteen: Liberami dal Nulla | Il film su Nebraska arriva su Disney+ il 23 Gennaio - Springsteen: Liberami dal Nulla su Disney+ dal 23 gennaio 2026: Jeremy Allen White interpreta Bruce Springsteen nel film su Nebraska. universalmovies.it

Jeremy Allen White: «Mi hanno detto "Bruce Springsteen vuole che tu lo faccia", così ho detto di sì. Ho imparato a cantare e suonare» - «Interpreto Bruce Springsteen a un bivio della vita, in cui stava facendo i conti con un traumi del passato (i rapporti difficili con il padre, ndr) e le scelte che hanno reso possibile la vita che ha ... leggo.it

Jeremy Allen White è Bruce Springsteen: «La versione migliore dell'America, il ritratto di un uomo che teme di perdere le sue radici» - Jeremy Allen White è arrivato a Roma, insieme al regista Scott Cooper, per presentare “Springsteen: ... leggo.it

Springsteen: Deliver Me from Nowhere - Uscita Blu-ray 4K e dietro le quinte (2025)

La recensione della colonna sonora di Jeremiah Fraites per il film "Springsteen liberami dal nulla" https://www.colonnesonore.net/recensioni/cinema/11384-springsteen-deliver-me-from-nowhere.html @jeremiahfraites #jeremiahfraites #springsteenliberamidal - facebook.com facebook