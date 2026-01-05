Incuria e sporcizia | la brutta cartolina all' ingresso del carcere Lorusso e Cutugno
L’ingresso del carcere Lorusso e Cutugno presenta da tempo una condizione di incuria e sporcizia. cartacce, bottiglie di plastica e rifiuti fuori dai cestini costituiscono una presenza abituale, segno di una gestione insufficiente della pulizia e della manutenzione. Questa situazione non si verifica occasionalmente, ma si ripete con costanza, influendo sull’immagine e sulla percezione dell’area di accesso alla struttura.
Cartacce e bottiglie di plastica per terra, rifiuti che regolarmente trasborderebbero dai cestini dell'immondizia: non è ciò che rimane dopo una sporadica raffica di vento, ma una situazione in cui puntualmente, e da diverso tempo, verserebbe l'ingresso alla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
