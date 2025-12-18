Arrestati due sedicenni per terrorismo in Australia | piano jihadista sventato

Due sedicenni sono stati arrestati a Sydney in un'operazione antiterrorismo, sventando un piano jihadista. L'intervento, avvenuto in un vicolo vicino a una sala di preghiera islamica, fa parte di un più ampio dispositivo di sicurezza messo in atto dalle autorità australiane nelle ultime settimane. Un episodio che desta preoccupazione e sottolinea l'importanza di vigilanza e prevenzione nel contrasto al terrorismo.

Ieri a Sydney due sedicenni sono stati arrestati da un’unità antiterrorismo in un vicolo alle spalle di una sala di preghiera islamica, in un’operazione che si inserisce nel più ampio dispositivo di sicurezza attivato dalle autorità australiane nelle ultime settimane. Secondo quanto riferito dagli investigatori, i ragazzi avevano con sé due coltelli a baionetta acquistati poche ore prima e alcuni fogli manoscritti contenenti un giuramento di fedeltà allo Stato islamico. In una conferenza stampa, la polizia ha confermato che entrambi sono stati incriminati per reati connessi al terrorismo. L’ Australian Broadcasting Corporation ha rivelato che uno dei due minori sarebbe figlio di un terrorista già condannato, informazione sulla quale le forze dell’ordine hanno scelto di non esprimersi. 🔗 Leggi su Panorama.it

