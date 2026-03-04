Terremoto sull’Etna | scossa di magnitudo 4.5 vicino a Ragalna CT

Questa mattina una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 si è verificata sul versante sud-occidentale dell’Etna, vicino a Ragalna, in provincia di Catania. L’evento sismico è stato rilevato alle prime ore del mattino e ha interessato una zona vulcanica nota per le sue attività geotermiche. Non ci sono ancora notizie di danni o feriti legati a questa scossa.

4 marzo 2026 – ore 07:07 - Questa mattina una scossa di terremoto è stata registrata sul versante sud-occidentale dell'Etna, in provincia di Catania. L'evento principale è stato rilevato alle 07:05:10 (ora italiana) con una magnitudo locale ML 4.5 e ipocentro molto superficiale. La scossa, a causa della bassa profondità, è stata probabilmente avvertita distintamente dalla popolazione nei comuni dell'area etnea, in particolare sul versante sud-occidentale del vulcano. Pochi minuti più tardi, alle 07:07:58, è stata registrata una replica di magnitudo ML 2.7: La zona di Ragalna, situata sulle pendici dell'Etna, è caratterizzata da una sismicità frequente legata alla dinamica vulcanica.