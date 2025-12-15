Obiettivo Los Angeles Ora mi alleno a Verona con la mia terra nel cuore

Dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024, il nuotatore diciannovenne Alessandro Ragaini si prepara alla nuova stagione con entusiasmo. Originario di Castelplanio e tesserato per la Team Marche e i Carabinieri, ora si allena a Verona, portando nel cuore la sua terra e affrontando il percorso di crescita e rinnovamento.

Alessandro Ragaini, nuotatore diciannovenne di Castelplanio tesserato per la Team Marche e i Carabinieri, dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 affronta la stagione del rinnovamento. Trasferito a Verona punta a tornare in alto dopo un anno difficile. Ragaini, dopo la maturità ora la stagione dei cambiamenti. Ce li racconta? "Insieme al mio coach Andrea Cavalletti che mi ha supportato nella scelta abbiamo deciso il mio trasferimento a Verona, pensando che fosse consono alle mie qualità. A Verona, infatti, c'è un bel gruppo, c'è anche Carlos D'Ambrosio, e riesco ad allenare sia i 200 farfalla che i 400 e i 200 stile libero.