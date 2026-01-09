Quanto costa davvero una pizza napoletana? Il Cnr lancia l'Osservatorio socio-economico sulla pizza nel mondo
Il Cnr presenta il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletana, uno strumento volto a analizzare i costi, le dinamiche e le tendenze legate a uno dei piatti più rappresentativi dell’Italia nel contesto globale. Questa iniziativa mira a offrire una visione approfondita sul valore economico e sociale della pizza, considerando sia gli aspetti attuali sia le prospettive future del settore.
Sarà presentato ufficialmente il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletano del Consiglio nazionale delle ricerche, che si pone l'obiettivo di monitorare il presente, ma anche il futuro, di uno dei piatti più iconici al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
