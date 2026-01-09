Quanto costa davvero una pizza napoletana? Il Cnr lancia l'Osservatorio socio-economico sulla pizza nel mondo

Il Cnr presenta il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletana, uno strumento volto a analizzare i costi, le dinamiche e le tendenze legate a uno dei piatti più rappresentativi dell’Italia nel contesto globale. Questa iniziativa mira a offrire una visione approfondita sul valore economico e sociale della pizza, considerando sia gli aspetti attuali sia le prospettive future del settore.

