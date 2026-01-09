Quanto costa davvero una pizza napoletana? Il Cnr lancia l'Osservatorio socio-economico sulla pizza nel mondo

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cnr presenta il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletana, uno strumento volto a analizzare i costi, le dinamiche e le tendenze legate a uno dei piatti più rappresentativi dell’Italia nel contesto globale. Questa iniziativa mira a offrire una visione approfondita sul valore economico e sociale della pizza, considerando sia gli aspetti attuali sia le prospettive future del settore.

Sarà presentato ufficialmente il 16 gennaio l'Osservatorio socio-economico sulla pizza napoletano del Consiglio nazionale delle ricerche, che si pone l'obiettivo di monitorare il presente, ma anche il futuro, di uno dei piatti più iconici al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: AVPN presenta Vera Pizza Contest 2025 il torneo della pizza fatta in casa che gira il mondo

Leggi anche: “Fate attenzione all’indirizzo e provate la mia pizza, costa meno ed è buonissima”: prenotano al Crazy Pizza convinti di andare da Briatore ma finiscono in un locale nella periferia di Torino con lo stesso nome

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

costa davvero pizza napoletanaQuanto costa davvero una pizza napoletana? Il Cnr lancia l’Osservatorio socio-economico sulla pizza nel mondo - economico sulla pizza napoletano del Consiglio nazionale delle ricerche, che si pone ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.