Forino AV | tenta truffa dello specchietto – denunciato dai Carabinieri

A Forino, i Carabinieri hanno sventato una tentata truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di individuare e denunciare il responsabile, contribuendo alla sicurezza della comunità e prevenendo potenziali raggiri ai danni di cittadini vulnerabili.

© Puntomagazine.it - Forino (AV): tenta truffa dello specchietto – denunciato dai Carabinieri Tentata truffa ai danni di un anziano automobilista: l’intervento tempestivo dei Carabinieri sventa il raggiro e porta all’identificazione del responsabile. I Carabinieri della Stazione di Forino, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria un 42enne della provincia di Avellino ritenuto responsabile del reato di “ truffa ”. Nella circostanza, il predetto già noto alle forze dell’ordine, aveva tentato nel comune di Contrada di far credere ad una persona anziana di aver subito un danno al suo veicolo. L’immediato intervento dei Carabinieri, metteva in fuga il truffatore che attraverso una serie di accertamenti è stato poi identificato. Puntomagazine.it Prendono a calci e pugni due titolare di un'agenzia immobiliare. Arrestati Forino, compra autobetoniera su Facebook: è una truffa da 12mila euro - È stato truffato per 12mila euro dopo aver acquistato un’autobetoniera tramite il “marketplace” di Facebook. ilmattino.it