Tentano di rubare Apecar al Vomero | fermati due ragazzini di 13 e 14 anni

Una scena che lascia senza parole: due ragazzini, poco più che bambini, hanno provato a rubare un’Apecar nel cuore del Vomero. È accaduto in via Pitloo, a Napoli, dove i carabinieri hanno sorpreso due minorenni di 13 e 14 anni durante il tentativo di forzare l’accensione del mezzo. Alla vista dei militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente dopo aver assistito alla scena, i due minorenni hanno tentato la fuga. Prima di allontanarsi, però, uno dei due ha colpito un carabiniere, provocando lesioni. La fuga è durata poco. I carabinieri, con l’aiuto di alcuni passanti, sono riusciti a bloccare rapidamente entrambi i ragazzini e a riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

