Tenta di rubare superalcolici e aggredisce gli addetti alla sicurezza

Un giovane ha tentato di rubare bottiglie di superalcolici occultate sotto i vestiti in un supermercato, cercando di oltrepassare le casse senza pagare. Dopo essere stato scoperto, ha aggredito gli addetti alla sicurezza presenti nel punto vendita. L'episodio evidenzia i rischi e le tensioni legate ai tentativi di furto in ambito commerciale.

Un giovane aveva cercato di oltrepassare le casse di un supermercato senza pagare le bottiglie di superalcolici occultate sotto i vestiti, aggredendo poi (dopo esser stato scoperto) il personale addetto alla vigilanza all'interno al punto vendita. È successo a Prato, lo scorso 11 dicembre.

Cronaca. Cesenatico, tenta due volte di rubare la borsetta a due passanti, arrestato 25enne - facebook.com facebook

Crevalcore, tenta di rubare dei superalcolici e poi aggredisce i dipendenti del supermercato x.com

