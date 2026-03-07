Tenta di rubare la bicicletta a un rider puntandogli un coltello arrestato un diciottenne

Un diciottenne è stato arrestato dopo aver tentato di rubare la bicicletta di un rider. L'uomo ha colpito la vittima con una bottiglia e lo ha minacciato con un coltello, cercando di portargli via il mezzo. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'autore dell'aggressione.

Tenta di rubare la bicicletta di un rider colpendolo con una bottiglia e minacciandolo con un coltello. I carabinieri della stazione di Santa Maria Novella arrestano un diciottenne di origine marocchina, senza fissa dimora, per l’ipotesi di reato di rapina aggravata. È accaduto nel corso della serata di mercoledì 4 marzo scorso, quando i militari, durante un servizio di pattuglia, sono intervenuti in Corso dei Tintori. Il rider è riuscito a filmare l’accaduto con il proprio cellulare e ha reagito prontamente mettendo in fuga l’aggressore. A seguito di alcune ricerche i carabinieri hanno poi rintracciato il diciottenne in piazza della Stazione mentre era a bordo di un’altra bicicletta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

