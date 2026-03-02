Molesta e tenta di baciare una 16enne fuori dalla stazione di Iglesias | un passante sente le urla e la salva

Un 18enne algerino è stato fermato dopo aver molestato e tentato di baciare una ragazza di 16 anni vicino alla stazione di Iglesias. Un passante, udendo le urla della giovane, è intervenuto e ha messo in fuga l’uomo. La vittima è stata assistita sul posto e l’aggressore è stato consegnato alle forze dell’ordine.

Un 18enne algerino avrebbe bloccato una 16enne a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Iglesias. L'ha molestata e ha provato più volte a baciarla. Poco dopo è stato arrestato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna disabile chiusa in una cuccia per cani dalla madre adottiva: «Devo fare pipì, ho paura». Il vicino sente le urla e la salvaEra stata rinchiusa in una cuccia per cani, con addosso solo una maglietta e i pantaloni della tuta, con una temperatura di 13 gradi.

Si sente male nel parcheggio di un supermercato, un passante gli salva la vita guidato al telefono dal 118Un uomo di 48 anni è andato in arresto cardiocircolatorio nel parcheggio di un supermercato nel Vicentino.

Condotta molesta in un bar e poi tenta di colpire un agente, denunciatoAggredisce verbalmente una barista che rifiuta di servigli altra birra in quanto l'avventore era ubriaco, poi tenta di colpire con uno schiaffo un poliziotto che però riesce a schivare il colpo. E' ... ansa.it

Vuole a tutti i costi sposarsi con lei e tenta di violentarla: arrestato 55enne a MantovaInsisteva a tutti i costi per fidanzarsi e poi sposarsi con lei, ma lei non voleva. Così un uomo di 55 anni, di origine indiana, avrebbe cominciato a importunare, molestare e minacciare una donna di ... fanpage.it

FONDI: Sanzionata anche una donna brasiliana per ubriachezza molesta - facebook.com facebook

Sassari, molesta e offende l’ex moglie: condannato a 2 anni di reclusione x.com