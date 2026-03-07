Tennis Paolini avanti all’esordio a Indian Wells

Jasmine Paolini ha iniziato il suo percorso al WTA 1000 di Indian Wells con una vittoria in tre set sull’austriaca Anastasia Potapova. La partita ha richiesto uno sforzo notevole, con la tennista italiana che ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set. L’incontro si è concluso con la sua vittoria, segnando così il suo esordio nel torneo.

Roma, 7 mar. (askanews) – Soffre, rimonta e vince. È il riassunto dell'esordio di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Indian Wells, iniziato con il successo in tre set sull'austriaca Anastasia Potapova, n. 91 Wta, con il punteggio di 6-7, 6-2, 6-3 in 2 ore e 33 minuti di gioco. Paolini centra così la sesta vittoria stagionale, in un 2026 iniziato in chiaroscuro. La n. 7 al mondo tornerà in campo domenica per il terzo turno contro l'australiana Alja Tomljanovic, n.