Il cavaliere bianco delle Terme | Pronti per rilanciare Montecatini

Claudio Cardini, lei ha presentato un’offerta per l’acquisto di una parte del complesso delle Terme di Montecatini. "Ho presentato un’offerta insieme ad altri amici, attraverso la società Apt Terme srl, per gli immobili che restano fuori dall’interesse di Regione, Comune e Fondazione. È un passaggio importante, perché completa un quadro che rischiava di rimanere incompiuto". Perché avete deciso di guardare proprio a Montecatini? "Come dissi lo scorso anno, è impossibile non guardare a un luogo così. Montecatini può rappresentare un’occasione straordinaria di rilancio, non solo per chi investe ma per l’intera comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Montecatini potrebbe presto vedere una nuova svolta grazie a un'offerta di acquisto delle Terme da parte di un imprenditore.

