Tempo di lettura: 3 minuti La Valle Caudina compie un passo decisivo verso una nuova stagione di sviluppo economico, sociale e culturale. Con seduta del 9 dicembre 2025, il Comitato del Distretto Diffuso del Commercio Caudino ha approvato all’unanimità la proposta progettuale “Caudina Viva”, candidandola a finanziamento presso la Regione Campania. Un progetto ambizioso, strutturato e fortemente identitario, che nasce dalla volontà condivisa degli otto Comuni della Valle Caudina – Montesarchio (capofila), Cervinara, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Pannarano, Rotondi, Bucciano e Bonea – insieme alle principali associazioni di categoria e dei consumatori: Confcommercio Imprese per l’Italia – Avellino, Confesercenti Campania e Federconsumatori Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Caudina Viva”, la Valle fa sistema: otto comuni uniti per rilanciare commercio, identità e futuro

Leggi anche: Valle Caudina, 14 comuni uniti verso la Capitale della Cultura 2028

Leggi anche: Regionali, la proposta di Cacciano (PD): “Una filiera culturale per rilanciare la Valle Caudina”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caudina Viva: la Valle fa sistema per rilanciare il commercio; Valle Caudina, sottoscritto protocollo di intesa per collegamento con l’A16 tramite il traforo del Partenio; Pellegrino Mastella: “Pieno supporto al progetto per collegare la Valle Caudina all’A16”; La pescheria dei Fratelli Canale, una storia di mare che profuma di casa: da Pozzuoli al cuore di Benevento.

‘Caudina Viva’, la Valle fa sistema: otto Comuni uniti per rilanciare commercio, identità e futuro - La Valle Caudina compie un passo decisivo verso una nuova stagione di sviluppo economico, sociale e culturale. ntr24.tv

La Valle Caudina avvia ufficialmente il percorso per diventare un unico soggetto amministrativo - Una nuova, decisiva pagina di storia per la Valle Caudina è stata scrittalo scorso 9 dicembre, nella sede del Consiglio Generale della Città Caudina. msn.com