Caudina Viva la Valle fa sistema | otto comuni uniti per rilanciare commercio identità e futuro

Tempo di lettura: 3 minuti La Valle Caudina compie un passo decisivo verso una nuova stagione di sviluppo economico, sociale e culturale. Con seduta del 9 dicembre 2025, il Comitato del Distretto Diffuso del Commercio Caudino ha approvato all’unanimità la proposta progettuale “Caudina Viva”, candidandola a finanziamento presso la Regione Campania. Un progetto ambizioso, strutturato e fortemente identitario, che nasce dalla volontà condivisa degli otto Comuni della Valle Caudina – Montesarchio (capofila), Cervinara, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Pannarano, Rotondi, Bucciano e Bonea – insieme alle principali associazioni di categoria e dei consumatori: Confcommercio Imprese per l’Italia – Avellino, Confesercenti Campania e Federconsumatori Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
