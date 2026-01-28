Ted Lasso 4 ecco quando uscirà su Apple TV la nuova stagione della serie cult

Apple TV ha annunciato che la quarta stagione di Ted Lasso arriverà a breve. La serie cult, con il suo allenatore fuori dal comune, torna sugli schermi dopo molto tempo. I fan aspettano con trepidazione, anche se l’attesa è stata lunga e un po’ inaspettata.

Alla fine della terza stagione avevamo fatto notare come l'episodio conclusivo riportasse la dicitura "finale di stagione" e non "finale di serie", sebbene ufficialmente Ted Lasso 3 dovesse essere l'ultima stagione della serie, pensata fin dall'inizio per essere composta di tre stagioni. Ma l'incredibile successo e il travolgente amore dei fan per quella che, a nostro avviso, è la più bella serie tv ambientata nel mondo del calcio, ha fatto sì che Ted Lasso, dopo aver battuto record su record e aver vinto anche due Emmy consecutivi come Miglior Serie Comica per le sue prime due stagioni, possa tornare per la stagione 4.🔗 Leggi su Today.it

