Bce tassi bloccati | cosa cambia per mutui prestiti Borse e titoli di Stato

La decisione della Banca centrale europea di mantenere invariati i tassi di interesse avrà ripercussioni su mutui, prestiti, mercati azionari e titoli di Stato. Con tassi stabili, le condizioni finanziarie rimangono più prevedibili, influenzando le strategie di investimento e la gestione del credito. Scopri cosa comporta questa scelta per l’economia europea e i risparmiatori.

© Quifinanza.it - Bce, tassi bloccati: cosa cambia per mutui, prestiti, Borse e titoli di Stato La Banca centrale europea ha deciso di lasciare i tassi di interesse invariati, confermando il tasso sui depositi al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15% e quello sui prestiti marginali al 2,4%. La decisione emersa dalla riunione del Consiglio della Bce del 18 dicembre 2025 era ampiamente attesa dal mercato, tanto che le Borse mostravano un certo ottimismo già alcune ore prima. Nessun cambiamento, dunque, rispetto al livello registrato lo scorso giugno, dopo una riduzione complessiva di due punti percentuali ottenuta dopo otto tagli in un anno. Inflazione sotto controllo. La scelta di Francoforte si inserisce in un contesto di inflazione ormai vicina all’obiettivo del 2%, ma ancora non del tutto domata, soprattutto nella componente dei servizi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it Leggi anche: Mutui a tasso fisso, cosa cambia dopo la decisione della Bce per i tassi al 2% Leggi anche: Mutui a tasso variabile, cosa cambia dopo la decisione della Bce per i tassi al 2% La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tassi Bce stabili: l'outlook e le previsioni 2026 per il mercato dei mutui; Bce: tassi fermi domani, ma le decisioni nel 2026 sono la vera questione. BCE, tassi fermi al 2%: il ciclo dei tagli è davvero finito? - Analisi delle nuove proiezioni macroeconomiche e l'impatto del cambio euro- it.benzinga.com

Tassi BCE: cosa aspettarsi a fine anno e nel 2026 - La BCE dovrebbe tenere stabile il costo del denaro nel 2025 ma le previsioni sui tassi di interesse per il 2026 e 2027 sono al rialzo: l'impatto sui mutui. msn.com

Bce, i tassi ancora restano fermi al 2%: ma perché il costo dei mutui aumenta? - Tassi europei fermi ma divergono quelli sui mutui: a fronte di un calo di 50 euro (da inizio anno) per la rata mensile di un mutuo variabile, sale il tasso fisso per i contratti di nuova stipula ... msn.com

