“Assicurare stabilità, continuità e prospettiva futura alla cooperativa, rafforzando la sua capacità di servire i territori con qualità, convenienza e responsabilità sociale”. Così UniCoop Etruria (nata dalla fusione di Unicoop Tirreno e Coop Centro Italia) spiega il percorso avviato con la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Perché Coop vuole cedere i supermercati (anche) nei dintorni di Roma

Leggi anche: Sciopero nei supermercati Coop il 24 dicembre: perché i lavoratori protestano

Leggi anche: Perché ci sarà un’ora di sciopero nei supermercati Coop a Como e in Lombardia il 24 dicembre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

“Non mangiatelo”, ritiro di Natale da tutti supermercati Coop: ecco perché - facebook.com facebook