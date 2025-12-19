Dopo la lista stupri attacchi con svastiche e scritte ingiuriose nei confronti di un prof nei bagni di una scuola
Il clima nelle scuole del veronese resta teso dopo gravi episodi di vandalismo e intimidazioni, tra cui scritte ingiuriose nei confronti di un insegnante e attacchi con simboli xenofobi. La circolazione di una “lista stupri” nelle scorse settimane aveva già sollevato grande preoccupazione, evidenziando la fragilità del clima di sicurezza e rispetto all’interno degli ambienti scolastici.
All’interno di un istituto del veronese, il clima resta teso dopo la recente circolazione di una cosiddetta “lista stupri”, comparsa nelle scorse settimane in due licei romani e uno toscano, e contenente nomi e numeri di studentesse. Un episodio che aveva già sollevato preoccupazione tra famiglie, studenti e docenti, portando l’attenzione su dinamiche di violenza simbolica e linguaggi degradanti che nulla hanno a che fare con l’ambiente scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Dopo Roma ‘lista stupri’ nei bagni di un liceo anche a Livorno
Leggi anche: “Lista stupri” anche a Lucca: emulato il caso di Roma nei bagni di una scuola, la dirigente interviene subito ripulendo la parete e condannando l’accaduto
Lista stupri al liceo Giulio Cesare, avviata inchiesta per istigazione a delinquere; Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri”; Giulio Cesare, dopo la lista stupri occupazione contro la preside; Un'altra lista degli stupri in un liceo a Roma: si ripete l'episodio di violenza simbolica contro le studentesse.
Roma, occupato il liceo Giulio Cesare dopo il caso della “lista stupri” - Gli studenti hanno occupato la scuola di Corso Trieste dopo le tensioni seguite al ritrovamento della “lista stupri” in un bagno maschile dell’istituto, episodio che aveva già provocato proteste e ... tg24.sky.it
Dopo la lista degli stupri gli studenti occupano il liceo Giulio Cesare - La decisione dei ragazzi nell'assemblea di ieri, tra i motivi la gestione del caso da parte della dirigente e problemi sui viaggi studio ... rainews.it
Dopo il caso di Roma, anche in un liceo di Lucca trovata la ‘lista stupri’, la Regione Toscana: “Gesto intollerabile” - Manetti: "Attacco ai valori fondamentali di rispetto, dignità e sicurezza che devono essere garantiti in ogni ambiente educativo" ... dire.it
IL DOPO "RINASCITA" | Inserito nella lista dei più pericolosi dopo Matteo Messina Denaro e dopo oltre 4 anni in fuga «perché innocente e non latitante», per i giudici non è affatto il boss di Sant’Onofrio - facebook.com facebook
Fullkrug è in cima alla lista dei desideri del Milan, soprattutto dopo il lungo stop che dovrà affrontare Gimenez Vi intrigherebbe anche in ottica Fantacalcio x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.