Dopo la lista stupri attacchi con svastiche e scritte ingiuriose nei confronti di un prof nei bagni di una scuola

Il clima nelle scuole del veronese resta teso dopo gravi episodi di vandalismo e intimidazioni, tra cui scritte ingiuriose nei confronti di un insegnante e attacchi con simboli xenofobi. La circolazione di una “lista stupri” nelle scorse settimane aveva già sollevato grande preoccupazione, evidenziando la fragilità del clima di sicurezza e rispetto all’interno degli ambienti scolastici.

All’interno di un istituto del veronese, il clima resta teso dopo la recente circolazione di una cosiddetta “lista stupri”, comparsa nelle scorse settimane in due licei romani e uno toscano, e contenente nomi e numeri di studentesse. Un episodio che aveva già sollevato preoccupazione tra famiglie, studenti e docenti, portando l’attenzione su dinamiche di violenza simbolica e linguaggi degradanti che nulla hanno a che fare con l’ambiente scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

