Rapina un negozio in viale d' Annunzio e minaccia il dipendente con un coltello | rintracciato dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un uomo che aveva appena rapinato un negozio in viale d’Annunzio. L’uomo aveva preso l’incasso e alcuni beni, poi ha minacciato un dipendente con un coltello per cercare di scappare. I militari sono intervenuti subito e lo hanno rintracciato poco dopo.

Avrebbe prima preso l'incasso e alcuni beni esposti nel negozio e poi, per fuggire, avrebbe minacciato il dipendente con un coltello. Questo quello che nella tarda mattinata di venerdì 6 febbraio sarebbe avvenuto in un negozio di viale Gabriele d'Annunzio, ma per il rapinatore la fuga è durata.

