Supporto ai familiari di malati di Alzheimer | nasce un gruppo a Cesena

A Cesena, mercoledì 11 marzo, si inaugura un nuovo gruppo dedicato ai familiari e caregiver di persone affette da Alzheimer. Si tratta di un percorso di promozione del benessere che utilizza tecniche di mindfulness. L'iniziativa mira a offrire uno spazio di ascolto e supporto a chi si prende cura di malati di Alzheimer, con l’obiettivo di migliorare il loro equilibrio emotivo e il modo di affrontare la quotidianità.

Prenderà il via mercoledì, 11 marzo, un Gruppo di promozione del benessere con approccio mindfulness rivolto ai familiari e caregiver di persone affette da malattia di Alzheimer. Il percorso si svolgerà presso l’associazione Caima odv a Case Finali di Cesena e prevederà quattro incontri in orario pomeridiano, dalle 15,15 alle 16,45. La partecipazione è gratuita. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai caregivers, sottoposto quotidianamente allo stress di dover gestire a casa un malato di demenza, uno spazio di condivisione di esperienze e supporto motivazionale, aiutando ad esternare i propri vissuti e valorizzando le risorse personali. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

