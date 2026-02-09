A Cesena al via le iniziative di supporto psicologico e pratico per caregiver di malati di demenza

A Cesena riprendono le iniziative di supporto per i familiari di malati di Alzheimer. Dal 4 al 18 febbraio, l’Associazione Caima organizza nuovamente il

L'Associazione Caima (familiari di malati di Alzheimer) comunica che dal 4 al 18 febbraio 2026, nella sede di Case finali, in via Gadda, 120 riprenderà il "Progetto Aurora" per familiari di malati di Alzheimer. Nel mese di febbraio si terranno tre incontri di supporto psicologico e pratico per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

