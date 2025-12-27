di Gabriele Masiero PISA "Il 2025 è stato un anno positivo ma impegnativo. Abbiamo confermato eventi importanti come Vivi parco e il Viale dei Legami e abbiamo rinnovato il percorso dei tre pini a San Piero con un museo delle macchine agricole del passato, ma sono solo alcuni dei progetti realizzati". Parola di Lorenzo Bani, presidente del parco regionale San Rossore Migliarino Massaciuccoli. "Abbiamo vinto un progetto con fondi del Pnrr - aggiunge - per la creazione del centro di educazione ambientale al centro ‘Giacomini’, che è già stato realizzato, un progetto sul restauro delle zone umide in tutta la selva pisana della biosfera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Quale futuro per il Parco: "Sì sviluppo del territorio. Stop cultura conservatrice"

