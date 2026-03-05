Processo Amiu depositata memoria difensiva del Wwf Foggia | Vera e propria truffa alla cittadinanza

Oggi a Foggia si è svolta l’udienza del processo sulla gestione dei servizi pubblici, con particolare attenzione all’appalto dei servizi cimiteriali e all’affidamento diretto della raccolta rifiuti ad Amiu. Sono imputati nove soggetti, di cui cinque coinvolti nell’inchiesta. La difesa del Wwf Foggia ha depositato una memoria in cui definisce la vicenda come una “vera e propria truffa alla cittadinanza”.

Nell'udienza dibattimentale del 5 marzo, l'avv. Michele Vaira, per conto dell'associazione costituitasi parte civile nel procedimento sull'affidamento del servizio di igiene urbana, ha presentato una memoria difensiva L'avv. Michele Vaira, quale difensore del Wwf Foggia, costituita parte civile nel procedimento, ha depositato memoria difensiva al fine di illustrare al Tribunale quanto accaduto nei tre anni e mezzo successivi all'affidamento in house del servizio. Il documento costituisce un riscontro agli elementi di prova acquisiti durante le indagini preliminari in ordine al fatto che i presupposti per l'affidamento diretto del servizio di igiene urbana ad Amiu Puglia S.