Superenalotto centrato il 5 a Viterbo | vinti 90mila euro

Un giocatore di Viterbo si è preso una grande soddisfazione ieri sera. Nel concorso di giovedì 29 gennaio, nessun 6 né 5+1 sono stati centrati, ma uno dei biglietti venduti in città ha centrato il 5. La vincita ammonta a circa 90mila euro. La notizia corre veloce tra chi ha tentato la fortuna, sperando di ripetere questa fortuna.

