Superenalotto un solo 5 vince 205mila euro | la combinazione di oggi 24 gennaio

Il concorso di oggi, 24 gennaio 2026, del Superenalotto ha assegnato un jackpot di 205.680,50 euro con un solo 5 vincente. La combinazione vincente di questa estrazione rappresenta l’ultimo appuntamento della settimana, offrendo un’opportunità di successo ai giocatori che hanno partecipato. Restate aggiornati per conoscere i dettagli dell’estrazione e le eventuali nuove opportunità.

(Adnkronos) – Centrato un jackpot da 205.680,50 euro al Superenalotto nel concorso di oggi, sabato 24 gennaio 2026, nell'ultimo appuntamento della settimana. Non sono stati realizzati né 6 né 5+1. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 111.6 milioni di euro, si torna a giocare martedì 27 gennaio. La combinazione vincente di oggi: 22, 37, 55, 61, 68, 71. Numero Jolly: 21. Numero SuperStar: 18.

